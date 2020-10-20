الخارجية الروسية: مستعدون إلى جانب واشنطن للالتزام بتجميد الرؤوس الحربية النووية

أعلنت روسيا استعدادها إلى جانب واشنطن للالتزام بتجميد الرؤوس الحربية النووية وتمديد معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية "ستارت - 3" لمدة عام واحد بدون شروط مسبقة.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية الروسية اليوم /الثلاثاء/ بأن "روسيا تقترح تمديد معاهدة ستارت لمدة عام واحد، وفي نفس الوقت مستعدة مع الولايات المتحدة الالتزام بتجميد عدد الرؤوس الحربية النووية، التي يملكها الطرفان لهذه الفترة".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقترح - في وقت سابق - على واشنطن تمديد معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية الهجومية "ستارت - 3" لمدة عام واحد وبدون شروط مسبقة لإفساح المجال أمام مفاوضات مع الجانب الأمريكي حول الحد من الأسلحة الإستراتيجية.. غير أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضت هذا المقترح الروسي، مشيرة إلى ضرورة أن يشمل المقترح الرؤوس النووية وشروطا أخرى لا تقبل بها موسكو.