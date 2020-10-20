الخرطوم تعلق على إعلان واشنطن عزمها رفع اسم السودان من قوائم الإرهاب

أعربت الخرطوم، اليوم، الثلاثاء، عن ترحيبها الكبير بعزم واشنطن رفع اسم السودان عن قائمة الإرهاب.

ووفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، قال النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو والملقب بـ "حميدتي"، إن السودان يقدر الخطوة التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تجاه إنهاء وضع اسم السودان على قائمة الإرهاب.

ونشر النائب الأول في حسابه الرسمي على تويتر مساء الاثنين قائلا "أشكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عزمه إلغاء تصنيف بلادنا كدولة راعية للإرهاب وهو وضع أضر كثيرا بعلاقاتنا الخارجية".

وأشار الى أن السودان حكومة وشعبا يقدرون هذه الخطوة.

واضاف حميدتي: "نتطلع لتواصل دائم مع العالم يخدم مصالح شعبنا الذي يستحق كل جهد وعمل".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن حكومة السودان وافقت على دفع 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب الأميركيين مقابل رفع اسمها من قوائم الإرهاب.

وقال ترامب عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "أخبار عظيمة، وافقت حكومة السودان الجديدة، التي تقدم عملًا جيدًا، على دفع 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب الأمريكيين ولعائلاتهم".

وأضاف الرئيس الأمريكي "عندما يودع المبلغ سأرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب"، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل "تحقيق العدالة للأمريكيين وخطوة كبيرة للسودان".