وزيرة المالية السودانية: يوم سعيد للسودان بعد رفعه من لائحة الإرهاب

أعلن وزيرة المالية السودانية اليوم الثلاثاء أنه يوم سعيد للسودان بعد رفعه من لائحة الإرهاب مؤكدًا على انه سيتم صياغة قوانين جديدة للاستثمار.

وقال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك: «لم يكُن في يوم من الأيام راعيًا أو داعيًا للإرهاب».

وأضاف في كلمة له على التلفزيون الرسمي بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن بلاده سترفع اسم السودان من لائحة الإرهاب: «الطريق طويل أمامنا، ونحتاج للتخطيط الجاد، والعمل معًا للاستفادة القصوى من هذه الفرصة، وعدنا شعبنا وعملنا على إنجاز ما وعدنا به».

واعتبر حمدوك أن تلك الخطوة ستعيد السودان إلى خارطة المجتمع الدولي، وتفتح الباب واسعًا أمامه من أجل العودة إلى النظام المالي والمصرفي العالمي، وسيفتح المجال لمعالجة ديون السودان، كما سيفسح الطريق للاستثمارات الأجنبية والدولية. وأكد أن هذا القرار سيفتح الباب أمام إعفاء بلاده من ديون خارجية بقيمة 60 مليار دولار»، مضيفًا أن العقوبات حرمت البلاد من الاستثمار والتكنولوجيا.

وهنأ الشعب السوداني على هذا الإنجاز، قائلًا: «منذ تسلمنا المسؤولية بدأنا حوارًا جادًا مع الإدارة الأمريكية حول تلك القضية». وأضاف: «نبارك لشعبنا إنجاز اليوم ومعا سنحقق المعجزات».