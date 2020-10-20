أخر تقاليع الإخوان.. مقاطعة بضائع تركيا خروج عن الإسلام ومناصرتها تعادل عمرة

استنكرت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، الفتاوى التى خرج بها عدد من المنتمين لجماعة الاخوان المسلمين الذين يقعون تحت عباءة الإتحاد المزعوم المعروف بـ الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين والتى جاء مضمونها "مناصرة الرئيس التركي أردوغان بعد الضربة التى تلقاها فى مقتل بعد المقاطعة السعودية للمنتجات والبضائع التركية".

وأوضحت "الرشيد"، فى تصريحات لـ "دوت الخليج"، أن الفتاوى المزعومة التى أطلقتها جماعة الإخوان التى روجتها على مواقع التواصل الإجتماعي بأن من يحارب الاقتصاد التركي ويقاطع البضائع التركية فإنه بحكم من ارتد عن الإسلام، ومن ناصرها فإنها تعادل عمرة، لافتة إلى أنهم فقدوا صوابهم وأصبحوا فى شتات بعدما تردت الأوضاع التركية لأسوأ حال فى ظل الإنهيار الاقتصادي لتركيا التى تدعمهم بالمال وترعاهم على أراضيها.

كما استنكرت الإعلامية الكويتية، الحملة الشعواء التى شنها مت وصفتهم بـ الذباب الإلكترونى ضد السعودية بعد حملة المقاطعة التى أتت ثمارها فى أقل من شهر، مروجين لشائعات تفيد بأن السعودية ستمنع الأتراك من أداء فريضة الحج لمدة 5 سنوات، مؤكدة أن هذا الحديث عار تماما عن الصحة جملة وتفصيلًا فلم يصدر أي بيان رسميا من المملكة يفيد بذلك ما يؤكد فشل محاولاتهم وكذبهم وإفتراءهم.

وأشادت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، بالدور المصري السعودى الإماراتي في مواجهة التنظيم الدولى لجماعة الإخوان المسلمين وكشف مؤامرته ومخططاته الخبيثة ضد الدول العربية التى كانت تقودها جماعة الإخوان المسلمين بالتحالف مع تركيا وقطر.

ووجهت الرشيد، تحية إجلال وتقدير لقادة الدول الثلاث الرئيس عبد الفتاح السيسي وولى عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد وولى عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان وسعيهم من أجل أن تعيش شعوبهم في أمن وسلام .