تباين أداء الأسهم الأوروبية مع ترقب نتائج محادثات "بريكست" والحزمة الأمريكية

شهد أداء الأسهم الأوروبية تباينا خلال تعاملات محدودة اليوم /الثلاثاء/ مع ترقب المستثمرين نتائج المحادثات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشأن اتفاق ما بعد الانفصال(بريكست)، ونتائج المفاوضات الجارية حول حزمة الإنقاذ الأمريكية، بعد انتهاء المهلة التي حددتها رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للتوصل إلى اتفاق.

وعلى صعيد التداولات، تراجع مؤشر "يورو ستوكس 600 " الأوسع نطاقا بنسبة 0.06% إلى 366 نقطة، كما تراجع مؤشر "داكس " الألماني بنسبة 0.37% إلى 12807 نقطة، في حين ارتفع مؤشر "كاك " الفرنسي بنسبة 0.42% إلى 4950 نقطة، وسجل مؤشر "فوتسي 100" البريطاني ارتفاعا بنسبة 0.17% إلى 5894 نقطة.

وعقد الاتحاد الأوروبي وبريطانيا جولة مفاوضات جديدة أمس الاثنين بشأن العلاقة التجارية بينهما بعد بريكست والتي باتت تواجه طريقا مسدودا ومخاطر عدم التوصل إلى اتفاق.

وأطلقت الحكومة البريطانية حملة لتقديم المعلومات أبلغت فيها الأنشطة التجارية بأن "الوقت يضيق" وتطلب منها الاستعداد لفصل جديد معقد من المبادلات التجارية عندما تنتهي المرحلة الانتقالية لما بعد بريكست في نهاية العام، باتفاق أو من دونه.

وعلى الصعيد الأمريكي، صرح المتحدث باسم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بأن الجانبين (البيت الأبيض-والكونجرس) واصلا تضييق نقاط الخلاف المتعلقة بالصيغة المقترحة لحزمة الإنقاذ المالي.

وتأمل "بيلوسي" الحصول على توضيح حول ما إذا كانوا سيتمكنون من تمرير مشروع قانون الإغاثة قبل الانتخابات أم لا بحلول نهاية اليوم الثلاثاء.