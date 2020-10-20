إصابات كورونا تصل إلى 1,644,780 حالة فى أفريقيا

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وقالت منظمة الصحة العالمية: "يخضع أي لقاح مرخص للعديد من الاختبارات، بما في ذلك آلاف الأشخاص الأصحاء لسنوات عديدة قبل الموافقة عليه، تتم مراقبة اللقاحات باستمرار للتأكد من أنها آمنة وفعالة".
وقال الدكتور ريتشارد ميهيجو، مدير برنامج التحصين وتطوير اللقاحات في منظمة الصحة العالمية (WHO) الإقليمية بمكتب إفريقيا، إنه لا يلزم إعطاء لقاحات ضد COVID-19 سنويًا، على عكس لقاحات الإنفلونزا.
وأضاف، أنه من الصعب التكهن الآن إلى متى سيستمر تأثير اللقاح، بالنسبة للقاحات الإنفلونزا، الذي نحتاج في معظم الأحيان إلى تكراره كل عام، اعتمادًا على سلالات الفيروس المختلفة التي تكون موسمية في الشمال والغرب، بالنسبة لفيروس كورونا، نعتقد أنه قد لا يكون الأمر كذلك بالضرورة.
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