إصابات كورونا تصل إلى 1,644,780 حالة فى أفريقيا

سجلت دول القارة الأفريقية قفزة فى إصابات فيروس كورونا المستجد، ووصل عدد الإصابات إلى 1,644,780 حالة بـ فيروس كورونا المستجد من بينهم 39,738 حالة وفاة وتعافى 1,356,239 حالة من فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لإحصائيات مركز بـ الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

كانت منظمة الصحة العالمية، أكدت أن اللقاحات المرخصة لعلاج فيروس كورونا المستجد، تخضع للعديد من الاختبارات بما فى ذلك اختبارها على آلاف الأشخاص الأصحاء على مدار سنوات عديدة قبل الموافقة عليها.

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وقالت منظمة الصحة العالمية: "يخضع أي لقاح مرخص للعديد من الاختبارات، بما في ذلك آلاف الأشخاص الأصحاء لسنوات عديدة قبل الموافقة عليه، تتم مراقبة اللقاحات باستمرار للتأكد من أنها آمنة وفعالة".

وقال الدكتور ريتشارد ميهيجو، مدير برنامج التحصين وتطوير اللقاحات في منظمة الصحة العالمية (WHO) الإقليمية بمكتب إفريقيا، إنه لا يلزم إعطاء لقاحات ضد COVID-19 سنويًا، على عكس لقاحات الإنفلونزا.

وأضاف، أنه من الصعب التكهن الآن إلى متى سيستمر تأثير اللقاح، بالنسبة للقاحات الإنفلونزا، الذي نحتاج في معظم الأحيان إلى تكراره كل عام، اعتمادًا على سلالات الفيروس المختلفة التي تكون موسمية في الشمال والغرب، بالنسبة لفيروس كورونا، نعتقد أنه قد لا يكون الأمر كذلك بالضرورة.