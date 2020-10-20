خطوة مهمة.. البنك المركزي: السودان حول التعويضات لأهالي الضحايا الأمريكيين

أعلن البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، أن الخرطوم قام بتحويل التعويضات لأهالي الضحايا الأمريكيين؛ وذلك كخطوة هامة من أجل رفع اسم السودان من على قوائم الإرهاب؛ حسبما أفادت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد اعلن، أمس الاثنين، أن حكومة السودان وافقت على دفع 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب الأميركيين مقابل رفع اسمها من قوائم الإرهاب.

وقال ترامب عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "أخبار عظيمة، وافقت حكومة السودان الجديدة، التي تقدم عملًا جيدًا، على دفع 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب الأمريكيين ولعائلاتهم".

وأضاف الرئيس الأمريكي "عندما يودع المبلغ سأرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب"، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل "تحقيق العدالة للأمريكيين وخطوة كبيرة للسودان".

وبدورها، أعربت الخرطوم، عن ترحيبها الكبير بعزم واشنطن رفع اسم السودان عن قائمة الإرهاب.

ووجه رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك خطابا للشعب السوداني قال فيه: "اهنيء الشعب السودانيبهذا الانجازالعظيم والمستحق... شعبنا لم يكن في يوم من الايام داعيا او راعيا للارهاب"، مضيفا:" منذ ان تسلمنا المسئولية في العام الماضي بدأنا حوارا جادا مع الادارة الامريكية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب".

وتابع: "ما انجزناه اليوم ...في حوار مستمر وبفصيل من الخبراء ظلوا في حوار ونقاش مع الادارة الامريكية لاكثر من سنة... استطعنا اننا ننقص العقوبات هذه من عشرة مليار او تزيد الى بضع مئات من الملايين"

وقال النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو والملقب بـ "حميدتي"، إن السودان يقدر الخطوة التي اتخذها الرئيس الامريكي دونالد ترمب تجاه انهاء وضع اسم السودان على قائمة الإرهاب.

ونشر النائب الاول في حسابه الرسمي على تويتر مساء الاثنين قائلا “أشكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عزمه إلغاء تصنيف بلادنا كدولة راعية للإرهاب وهو وضع أضر كثيرا بعلاقاتنا الخارجية".