ولي عهد دبي يدعو للمشاركة في تحدي دبي للياقة 2020 في دورته الرابعة

وكتب حمدان بن راشد قائلًا:"ندعو مختلف فئات المجتمع في دولة الإمارات من أفراد ومؤسسات وجهات حكومية وخاصة، وكذلك طلبة المدارس، للمشاركة في نسخة هذا العام من "تحدّي دبي للياقة" 2020 والذي تنطلق دورته الرابعة في 30 أكتوبر وتستمر حتى 28 نوفمبر 2020".

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يذكر أن أصدر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم /9/ لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم /11/ لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذيّة للقانون رقم /11/ لسنة 2010 بشأن ترخيص الوسائل البحريّة في إمارة دبي.

ونصّ القرار على استبدل المواد أرقام /1/، /2/، /3/، /9/، /12/، /15/، /23/، /24/، /29/، /30/، /33/، /35/ و/52/ بنصوص جديدة تتعلق بنطاق التطبيق، وإجراءات إصدار وتجديد وتعديل الترخيص الممنوح للوسيلة البحرية للإبحار في مياه الإمارة، والإخطار عن تضرُّر أو هلاك الوسيلة البحرية، وتصريح الوسيلة البحرية الأجنبية الزائرة، وشُروط منح الرُّخصة للعاملين على الوسيلة البحرية، ومُدّة صلاحيّة الرُّخصة وسحبها أو إلغائها، والتدريب على مُزاولة الأنشطة البحريّة.

ويُطبّق هذا القرار على الوسائل البحريّة التي تُبحِر في مياه إمارة دبي الواقعة بين حُدود إمارة الشارقة وإمارة أبوظبي وتمتد حتى المنطقة الاقتصاديّة الخالصة، بما فيها المياه الداخليّة للإمارة والموانئ البحريّة والمراسي والقنوات والممرّات المائية، وعلى الجهات والأفراد الذين يعملون بأي نشاط بحري في إمارة دبي يتعلّق باستخدام الوسائل البحريّة أو قيادتِها أو إرشادِها أو العمل عليها، أو تدريب طواقمها أو تأجيرها أو النقل بواسطتها أو أي نشاط آخر يتعلّق بها، على أن تُستثنى من أحكام التسجيل والترخيص المُقرّرة بمُوجب هذا القرار الوسائل البحريّة التي تملكها سُلطة مدينة دبي الملاحية والقُوّات المُسلّحة والدِّفاع المدني وشرطة دبي، والوسائل البحرية المُسجّلة والمُرخّصة خارج دبي، المُصرّح لها بدُخول الإمارة، والوسائل البحريّة الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المجلس التنفيذي، على أن تلتزم هذه الوسائل البحرية بالأحكام المتعلقة بالأمن والسلامة والاشتراطات البيئية التي تطبق على كافة الوسائل البحرية.