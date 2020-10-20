روسيا تنتج حوالي 300 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا بنهاية أكتوبر

قال وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، إن بلاده ستنتج حوالي 300 ألف جرعة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا بحلول نهاية أكتوبر الجاري.
وأضاف مانتوروف - في مقابلة تلفزيونية نقلتها وكالة "تاس" الروسية - "أن إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا في روسيا سيرتفع تدريجيًا من 800 ألف جرعة في نوفمبر إلى 15 مليون جرعة في الربيع المقبل.
يذكر أنه في 11 أغسطس، سجلت وزارة الصحة الروسية لقاح "سبوتنيك-V" الذي طوره معهد جماليا القومي لبحوث الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة ليصبح أول لقاح مسجل في العالم ضد كوفيد-19، بعد أن أجريت عليه تجارب سريرية في يونيو ويوليو.
وقال الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل ديميترييف في وقت سابق إن روسيا تلقت طلبات من 20 دولة لتزويدها بملياري جرعة من اللقاح.
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