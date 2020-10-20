إيران تسجل قفزة كبيرة في عدد إصابات ووفيات كورونا اليومية

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع كبير في عدد حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما زادت الوفيات اليومية الجديدة بشكل ملحوظ.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني، عن وفاة 322 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 31 الفا و34 شخصا.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني، سيما سادات لاري، اليوم الثلاثاء، انه خلال الساعات الـ 24 الماضية تم تسجيل 5039 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 539 الفا و 670 حالة حتى الآن بينهم 4810 في وضع حرج.

وأضافت سادات لاري، أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 434 الفا و676 شخصا حتى اليوم.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، أن 4 ملايين و570 الفا و243 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

وفي سياق متصل، دعا رئيس مجلس بلدية العاصمة طهران، محسن هاشمي، في وقت سابق، إلى فرض إغلاق شامل في العاصمة وعزلها صحيا عن باقي مناطق البلاد للحد من تفشي العدوى.

ولا يزال 30 إقليم من أصل أقاليم البلاد الـ31 في خطر داهم بسبب فيروس كورونا بما في ذلك العاصمة طهران، إذ وضعتهم السلطات في الخطوط الحمراء.