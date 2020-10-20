نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شراء صلاحية زين الكويت 2020 وكيفية تمديد صلاحية خط زين الكويت في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة شراء صلاحية زين هو موضوع يشغل تفكير المواطنين في الكويت في هذه المرحلة الحالية و مما هو معروف أن شركة زين تأسست في عام 1983 ميلادية وكانت تحمل اسم شركة الاتصالات المتنقلة “MTC ” وأصبحت منذ ذلك الوقت أول مشغل لخدمات الاتصالات المتنقلة في منطقة الخليج العربي ، وتحولت الشركة إلي العلامة التجارية زين في عام 2017 ميلادية و شركة زين تعد من أكبر شركة مشغلي خدمة الاتصالات في دولة الكويت و هي أكثر الشركات تميزاً وشركة اتصالات زين تحظي علي أكبر نسبة من عدد المشتركين و العملاء في الكويت أما عن طريقه شراء صلاحية زين فقد يعتبرها البعض معقدة قليلا و لكننا سنقوم سوياً بعرض كافة التفاصيل التي تخص شراء صلاحية زين في الكويت.

طريقة شراء صلاحية زين الكويت2020

شركة زين تتيح عدة طرق لشراء صلاحية زين الكويت 2020 و من أسهل طرق الشراء هي التواصل مع الرقم المخصص من قبل الشركة و سيتم شراء صلاحية زين الكويت في ثواني معدودة و دون الحاجة للذهاب إلي احدي فروع الشركة في مختلف مناطق دوله الكويت و قد أوضحت شركة زين إلي أن طريقه شراء صلاحية زين الكويت كما يلي :

يقوم العميل بإرسال رسالة نصية إلي رقم 999 تحتوى علي حرف “ص ” فقط.

سيظهر أمام العميل عدة اختيارات لشراء الصلاحية.

اضغط علي الخيار الأول في حاله رغبتك في الحصول علي صلاحيه 30 يوماً مقابل دينار واحد.

اضغط علي الخيار الثاني في حالة رغبتك في الحصول علي صلاحية لمدة 3 أشهر مقابل 2.75 ديناراً.

اضغط علي الخيار الثالث في حاله رغبتك في الحصول علي صلاحية لمدة 5 أشهر مقابل 5 دينار.

و بذلك تتم عمليه شراء صلاحية من زين الكويت التي يرغب بها العميل بمنتهي السهولة و اليسر والأمر ليعدي بضع ثواني لشراء صلاحية زين في الكويت.

كيفية تمديد صلاحية خط زين الكويت

يجب علي العميل من أجل تمديد صلاحية خط زين الكويت اتباع الخطوات التالية:

يجب أن يحتوى الخط علي رصيد كافي قبل الرغبة في تجديد الصلاحية.

يجب تجديد الصلاحية قبل انتهائها كما يجب أن لا يكون الخط منتهي الصلاحية حتي تتمكن شركة زين من إرسال رسالة تجديد الخط.

و بعد توضيح كيفية شراء صلاحية زين الكويت 2020 و الشروط التي يجب أن يقوم بها العميل من اجل إمداد صلاحية خط زين الكويت ، لذا فنود أيضاً إيضاح بعض العروض التي قامت بها شركة زين و التي كانت علي رأس تلك العروض هي شحن باقات eezzee أو بطاقات الدفع المسبق علي عدة باقات و هي كالتالي:

باقة تبلغ قيمتها 1.5 دينار كويتي و تصل مدة صلاحيتها إلي 7 أيام .

باقة تبلغ قيمتها 3 دينار كويتي و تصل مدة صلاحيتها إلي 15 يوم.

باقة تبلغ قيمتها 5 دينار كويتي و تصل مدة صلاحيتها إلي شهر كامل.

و في خلال الفترة السابقة قامت شركة زين بالإعلان عن الانضمام إلي مجلس إدارة هيديرا هاشغراف و هي شبكة تستهدف قطاع المؤسسات و تعتمد علي تقنية دفتر الحسابات الموزع أو “تكنولوجيا دفتر الأستاذ الموزع DLT “و التي تتضمن خدمة البلوك تشين و قد قامت مجموعة زين بالإشارة في بيان صحفي إلي أن زين أول شركة في المنطقة تنضم إلي هذا المشروع، و في خلال الأيام القليلة السابقة قد قامت شكة زين بالإعلان عن توفير حزمة واسعة من الخدمات و الحلول الرقمية التي تعمل علي تمكين الشركات و الهيئات من رفع كفاءة التشغيل و تسهيل العمل عن بعد في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد وذلك التزاماً من الشركة بتفعيل دورها الوطني للتقليل من تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا والعمل علي توفير الحلول وفقاً للمعايير الدولية.

وبهذا قد وصلنا إلي نهاية المقال وقد عرضنا علي حضراتكم طريقة شراء صلاحية زين , وان شركة زين تتيح عدة طرق لشراء صلاحية زين الكويت 2020 و من أسهل طرق الشراء هي التواصل مع الرقم المخصص من قبل الشركة و سيتم شراء صلاحية زين الكويت في ثواني معدودة و دون الحاجة للذهاب إلي احدي فروع الشركة ونرجوا أن يكون المقال قد نال إعجابكم.