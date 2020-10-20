نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد أكبر نافورة مياه في العالم تستعد دبي لافتتاحها هذا العام في المقال التالي

عمر شويل - جدة تستعد الإمارات تحديداً مدينة دبي لأكبر حدث في البلاد وهو إصلاق نافورة النخيل لتصبح أكبر نافورة مياه في العالم على الإطلاق حيث سيقوم بإطلاقها أكبر وجهة وأهم وجهة للأكلات في دبي ذي بوينت والذي يديره النجيل مولز ليدخل بذلك موسوعة جينيس للأرقام القياسية، تابعوا معنا في هذا المقال لتعرفوا المزيد من التفاصيل حول هذا الخبر.

أكبر نافورة مياه

فعاليات افتتاح النافورة الجديدة:

أوضح ذي بوينت أنهم على وشك إطلاق النافورة الأكبر في العالم تحديداً في يوم الخميس الموافق الإثنين والعشرين من شهر أكتوبر لعام 2020 م وقد كان الهدف من ذلك هو جعل تلك المنطقة من أكبر مناطق الجذب السياحي في النخلة جميرا بدبي.

سيتم عمل أحتفال افتتاحي كبير في يوم الخميس وستكون الدعوة عامة ليتمكن الجميع من الذهاب ورؤية الكشف عن تلك النافورة الرائعة والتي من المتوقع أنها ستنقل دبي لمكان آخر.

أوضح الخبراء أن النافورة مبنية على مساحة كبيرة تصل إلى أربعة عشر ألف قدم مربع وهي مزودة بمضخة ماء قوية للغاية لتضج الماء ليصل إلى ارتفاع مائة وخامسة ألف متر كما أن النافورة مزودة بحوالي ثلاثة آلاف مصباح ليد مضئ بألوان مختلفة وملفتة للنظر.

سيتم إقامة الاحتفال وسط أجواء احتفالية مميزة تليق بالحدث الجديد ونشاطات ترفيهية منها عروض راقصة وعروض للألعاب النارية ومسابقات مسلية والتي ستبدأ من الساعة الرابعة من عصر هذا اليوم.

بداية من الساعة السابعة مساءا سوف يتم تقديم والكشف عن النافورة وستقدم النافورة عروضًا متنوعة لتستمر تلك العروض حتى منتصف الليل حيث سترتفع أعمدة المياه الملونة وتتراقص على إيقاعات موسيقية مختلفة. تصريحات حول أكبر نافورة مياه بدبي:

قال عمر خوري المدير التنفيذي لـنخيل مولز ومدير ذي بوينت في لقاء صحفي معه أن إطلاق تلك النافورة سيعد رمز ونقطة تحول في دبي وأنها ستكون لحظة عودة الحياة إلى المدينة مرة أخرى عن طريق زيادة الجذب السياحي إليها.

أوضح أيضاً أحمد الخاجة الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أن تلك النافورة ستكون إضافة للعالم وليس لدبي فقط.