أخبار اليمن : وصول باخرة غاز إلى ميناء الحديدة بعد احتجازها 133 يوما

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وصول باخرة غاز إلى ميناء الحديدة بعد احتجازها 133 يوما

أعلنت الشركة اليمنية للغاز، أمس عن وصول باخرة الغاز كلوديا إلى ميناء الحديدة، بعد احتجازها أكثر من 133 يوما من قبل قوات تحالف العدوان على اليمن . وصول باخرة غاز إلى ميناء الحديدة بعد احتجازها 133 يوماأعلنت الشركة اليمنية للغاز، أمس عن وصول باخرة الغاز كلوديا إلى ميناء الحديدة، بعد احتجازها أكثر من 133 يوما من قبل قوات تحالف العدوان على اليمن . وأوضح نائب المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز محمد القديمي لوكالة سبأ أن الباخرة كلوديا تحمل على متنها سبعة آلاف و 865 طنا من مادة الغاز المنزلي . وأشار القديمي إلى أنه فور استقرار الباخرة بغاطس ميناء الحديدة ستقوم الشركة بارسال الفرق الفنية للبدء بعملية الربط والتفريغ ، ليتم بعد ذلك مباشرة التوزيع ورفد الأسواق المحلية بمادة الغاز المنزلي.



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