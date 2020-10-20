الأمم المتحدة تدعو إلى دعم مسلمي ميانمار

الأمم المتحدة تدعو إلى دعم مسلمي ميانماردعت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الثلاثاء، الدول المانحة إلى تقديم دعم دولي أقوى لمسلمي ميانمار اللاجئين ومضاعفة الجهود لإيجاد حلول لهم.

وقال الناطق الإعلامي باسم المفوضية اندريه ماهيستش في مؤتمر صحافي عبر الاتصال المرئي إن الدعوة تأتي عشية مؤتمر المانحين المزمع أقامته الخميس المقبل والمخصص بالكامل لبحث أوضاع مسلمي ميانمار اللاجئين في دول الجوار والنازحين داخل بلادهم.

وأضاف أن هذا المؤتمر سيكون بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا والاتحاد الأوروبي لبحث كيفية تنسيق الاستجابة الإنسانية المستمرة لمسلمي ميانمار والتي تواجه عجزا كبيرا هذا العام.

وذكر ماهيستش أن المفوضية تلقت أقل من نصف الأموال المطلوبة حتى الآن في حين أن مناشدة الأمم المتحدة كانت بأكثر من مليار دولار أميركي لتلبية الاحتياجات الإنسانية لصالح مسلمي ميانمار اللاجئين في بنغلاديش.

وأشار الناطق إلى وجود أكثر من 860 ألفا من مسلمي ميانمار يعيشون حاليا لاجئين في مخيم (كوكس بازار) في بنغلاديش منذ أزمة النزوح الأخيرة في عام 2017.

وبين أن البلدان الأخرى في المنطقة تستضيف نحو 150 ألف لاجئ منهم فيما يعيش ما يقدر بنحو 600 ألف مسلم بولاية (راخين) في ميانمار.

ولفت ماهيستش ان معظم مسلمي ميانمار يعيشون في جميع أنحاء المنطقة على هامش المجتمع وبحاجة لضمان وصولهم إلى الرعاية الصحية الأساسية ومياه الشرب النظيفة وإمدادات الغذاء المتواصلة وفرص العمل او التعليم الهادفة.

وشدد على مسؤولية حكومة ميانمار في تهيئة الظروف المواتية لعودة مسلمي البلاد بشكل آمن ومستدام مع مشاركة المجتمع بأسره وفتح وتعزيز الحوار بين سلطات ميانمار واللاجئين واتخاذ التدابير التي تساعد على بناء الثقة.