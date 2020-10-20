أثينا تطالب الاتحاد الأوروبي بتعليق الاتفاق الجمركي مع تركيا

طلبت أثينا من الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، تعليق اتفاق الاتحاد الجمركي بين بروكسل وأنقرة.

وقال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، إن على الاتحاد الأوروبي النظر في تعليق اتفاق الاتحاد الجمركي، الذي أبرمه الاتحاد مع تركيا، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

جاء ذلك في خطاب وجهه وزير الخارجية اليوناني إلى مفوّض سياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسع، أوليفر فاريلي، وذلك ردًا على انتهاكات تركيا المتكررة للاتفاق.

وفي أغسطس، أرسلت تركيا سفينة لاستكشاف الغاز إلى المياه التي تطالب بها اليونان جنوبي جزيرة كاستيلوريزو اليونانية.

وأمضت السفينة قرابة الشهر في المنطقة قبل أن تنسحب في أوائل سبتمبر.

وفي ختام قمة الأسبوع الماضي، أدان زعماء الاتحاد الأوروبي "الإجراءات والاستفزازات الأحادية الجانب" لتركيا في البحر المتوسط.

وحذّر التكتل أنقرة من أنه سيدرس فرض عقوبات في قمته المقبلة في ديسمبر إذا لم تغير تركيا سياستها.