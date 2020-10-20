خبير مكافحة كورونا : يجب مضاعفة أرقام الحكومية لمعرفة عدد وفيات إيران

ووفقًا لما نقلته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا"، اليوم الثلاثاء، قال مرادنى إنه يجب مضاعفة الأعداد بواقع 2.5 مرة فيما يتعلق بعدد الوفيات الذى أعلنته الحكومة الإيرانية، أمس الإثنين، والذى مثل حصيلة قياسية بـ 337 حالة، لمعرفة العدد الحقيقى للوفيات.

وبحسب الوكالة الإيرانية، يتفق خبراء صحة آخرون مع مردانى فى تقييمه، منوهين إلى أن عدد إصابات وباء كورونا فى إيران أعلى بكثير من الأرقام الرسمية، لافتين إلى قدرات النظام الصحى المحدودة على إجراء اختبارات.

كما يطالب خبراء الصحة الإيرانيون بإغلاق فورى فى المدن الكبرى، لاسيما العاصمة طهران التى تمثل بؤرة كبيرة لتفشى الوباء، ما يمكن أن يخفف الضغط على المرافق الصحية.