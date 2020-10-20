ووفقًا لما نقلته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا"، اليوم الثلاثاء، قال مرادنى إنه يجب مضاعفة الأعداد بواقع 2.5 مرة فيما يتعلق بعدد الوفيات الذى أعلنته الحكومة الإيرانية، أمس الإثنين، والذى مثل حصيلة قياسية بـ 337 حالة، لمعرفة العدد الحقيقى للوفيات.
وبحسب الوكالة الإيرانية، يتفق خبراء صحة آخرون مع مردانى فى تقييمه، منوهين إلى أن عدد إصابات وباء كورونا فى إيران أعلى بكثير من الأرقام الرسمية، لافتين إلى قدرات النظام الصحى المحدودة على إجراء اختبارات.
كما يطالب خبراء الصحة الإيرانيون بإغلاق فورى فى المدن الكبرى، لاسيما العاصمة طهران التى تمثل بؤرة كبيرة لتفشى الوباء، ما يمكن أن يخفف الضغط على المرافق الصحية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خبير مكافحة كورونا : يجب مضاعفة أرقام الحكومية لمعرفة عدد وفيات إيران على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.