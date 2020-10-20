الجراد يغزو إثيوبيا ويدمر 200 ألف هكتار من الأراضى الزراعية

وبحسب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، فقد أتى الجراد على 200 ألف هكتار من الأرض المزروعة منذ يناير وهدد الموارد الغذائية. ويجتاح غزو أسراب الجراد، شرق إفريقيا ومنطقة البحر الأحمر منذ أواخر 2019. وتفاقم جائحة فيروس كورونا الأزمة هذا العام بتعطيل سلاسل إمدادات منظمة الأغذية والزراعة من المبيدات والمعدات لمكافحته. وقال ستيفن إنجوكا، مدير منظمة مكافحة الجراد الصحراوى فى بلدان شرق إفريقيا "أكبر تحد الآن للمنطقة موجود هنا فى إثيوبيا ونحن نعمل على مواجهة ذلك مع شركائنا مثل منظمة الأغذية والزراعة".

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