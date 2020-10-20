البرازيل تسجل 154 ألف وفاة و5.25 مليون إصابة بفيروس كورونا





أكدت أحدث إحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد فى البرازيل إلى 5.25 ملايين إصابة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم، بحسب التوقيت المحلى لمدينة ساو باولو.

كما أشارت آخر الإحصائيات الصادرة عن جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج الإخبارية ارتفاع أعداد الوفيات فى البرازيل إلى 154 ألفًا و176 حالة وفاة جراء الإصابة بوباء كورونا، وذلك بعد مرور 33 أسبوعًا من تسجيل أول حالة إصابة فى البلد اللاتينى.

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