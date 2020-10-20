تركيا تتراجع وتعلن استعدادها للحوار مع اليونان.. ورد قوي من أثينا

تراجعت تركيا، اليوم الثلاثاء، عن موقفها بشأن التصعيد في شرق المتوسط، معربة عن استعدادها لحل الخلاف من خلال الحوار مع اليونان.

ووفقا لشبكة "تي أر تي" التركية، قال وزير الدفاع التركي، اليوم الثلاثاء "نوافق على المحادثات الاستكشافية وحل الخلافات بالحوار مع اليونان، لكن على الجميع أن يدرك بأننا لن نرضخ لأي أمر واقع".

ومن جانبها، شددت اليونان على أنها لن تتخلى عن خطها الأحمر في مياهها الإقليمية؛ مؤكدة: "لن نسمح لتركيا بأي حفر في هذه المنطقة البحرية".

وطالبت اليونان الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، بتعليق اتفاق الاتحاد الجمركي مع تركيا بسبب انتهاكاتها للاتفاق.

كما دعا وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا، الثلاثاء، إلى تعليق تصدير المعدات العسكرية إلى تركيا في رسائل بعث بها إلى نظرائه.

في رسائله إلى نظيره الألماني هيكو ماس، وأرانشا جونزاليس لايا الإسباني، والإيطالي لويجي دي مايو، أشار ديندياس إلى "الأعمال الاستفزازية الأخيرة" التي قامت بها تركيا ، والتي يقول إنها تهدف إلى خلق أمر واقع في بحر إيجة وشرق البحر الأبيض المتوسط ​​من خلال الوسائل العسكرية.

واستشهد ديندياس بقرار المجلس الأوروبي الأخير الذي تضمن التزام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتعليق تصدير المعدات العسكرية إلى دول ثالثة تستخدم المعدات لأعمال عدوانية أو لإحداث زعزعة إقليمية، كما هو الحال مع تركيا.