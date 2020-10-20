لحين الوصول لحل سياسي.. الممثل الأمريكي الخاص بسوريا يؤكد مواصلة الضغط على الأسد

أعرب الممثل الأمريكي الخاص بسوريا، جيمس جيفري، اليوم الثلاثاء، عن دعمه العقوبات الأوروبية على حكومة الرئيس السوري، بشار الأسد.

ووفقا لما ذكرته شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها، قال الممثل الأمريكي الخاص بسوريا إن القادة في حكومة الأسد يتحملون مسؤولية القمع، مشيرا إلى ضرورة محاسبتهم لأنهم يعملون على إطالة الصراع وإثراء عائلته.

وأكد جيفري مواصلة الضغط على الرئيس السوري حتى التوصل لحل سياسي.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، الجمعة الماضية، إدراج 7 وزراء سوريين ضمن قائمة عقوباته المفروضة على سوريا. وبحسب قرار الاتحاد الأوروبي، ينضم إلى قائمة العقوبات المفروضة على سوريا كلا من، وزير التجارة الداخلية طلال البرازي، والثقافة لبنى مشاوي، والتعليم دارم طباغ، والعدل أحمد السيد، والموارد المائية تمام رعد، والمالية كنان ياغي، والنقل زهير خزيم.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على 6 شخصيات و13 كيانا في ​سوريا.

وقالت وزارة الخزانة إن العقوبات تتضمن الفيلق الخامس للقوات السورية، وشقيقتي ممول الرئيس بشار الأسد، ياسر إبراهيم.

وجدير بالذكر أن قانون قيصر الأمريكي على سوريا دخل حيز التنفيذ في يونيو الماضي، والذي يتضمن فرض عقوبات أمريكية على الحكومة السورية ووضعها تحت ضغوط شديدة.

وقال مراقبون إن العقوبات الأمريكية يمكن أن تدمر ما تبقى من اقتصاد سوريا الثابت وتضخم أخطر انخفاض إقليمي منذ عقود.

وانتقدت روسيا تلك العقوبات على سوريا، وقال الرئيس فلاديمير بوتين في وقت سابق إنها غير قانونية وتزيد المشاكل وتقوض اقتصاد سوريا.