وزير خارجية السودان عن الـ 335 مليون دولار: فدينا السودان بثمن زهيد

وجه وزير الخارجية السوداني، عمر قمرالدين، اليوم الثلاثاء، هجومًا حادًا لنظام الحكم السابق في السودان، معتبرًا إنه السبب الذي ألقى بالبلاد لأن تكون على قائمة الإرهاب الأمريكية لعقود.

قال قمر الدين إن السودان عانى كثيرا من وضعه على لائحة الإرهاب بسبب ممارسات النظام السابق، مشيرًا بذلك إلى ما أشار إليه رئيس الوزراء السوداني، من أن المبالغ التي يطالب بها الرئيس الأمريكي لمواطنيه، ليست إلا ثمنًا بخسًا من أجل السودان.

وأضاف قمر الدين، في مؤتمر صحفي في الخرطوم، إن "الشعب السوداني ليس إرهابيا وافتدينا البلاد بثمن زهيد لم يكن من أعمالنا وإنما ما ورثناه من النظام السابق"، قائلا: "كسبنا معركة استعادة كرامة السودان برفع اسمه من قائمة الإرهاب"، وذلك حسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وتابع: "سنعود إلى المحافل الدولية باحترام والعمل على إعفائنا من الديون".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في تغريدة له عبر "تويتر" مساء أمس الاثنين، أنه سيرفع اسم السودان من قائمة بلاده للدول الراعية للإرهاب، بمجرد دفع تعويضات مالية تقدر بـ335 مليون دولار، لضحايا الأعمال الإرهابية.

وفور تغريدة ترامب، أشاد رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك، بالإعلان، قائلًا في تغريدة "جزيل الشكر للرئيس ترامب على تطلعه إلى إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب، وهو تصنيف كلف السودان وأضر به ضررًا بالغًا"، مضيفًا: "نتطلع كثيرًا إلى إخطاره الرسمي للكونجرس بذلك".