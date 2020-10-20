فوضي في إسرائيل.. حركة استقالات جماعية بأهم وأكبر وزارة في تل أبيب

نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية اليوم الثلاثاء، تفاصيل حالة الفوضي التي تعيشها إسرائيل بعد حركة استقالات جماعية بأكبر وزارة تل أبيب وأهمها.

وقالت الصحيفة العبرية أن وزارة المالية الإسرائيلية تشهد حالة من الفوضي بسبب حركة استقالات جماعية لمسؤولين وذلك بعد رحيل الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الميزانية والمحاسب العام بالوزارة.

وأكدت "يديعوت" أن نائب المحاسب العام استقال أيضًا وقرر مسؤول اخر التقاعد المبكر بالإضافة إلى ذلك ، تقدم نائبان كبيران في قسم الميزانية بالفعل لشغل مناصب أخرى علاوة على استقالة مسؤول كبير في الوزارة.

وتابعت "يديعوت" أنه من المرجح أن يغادر اثنان من النواب الخمسة للرئيس المؤقت لدائرة الميزانية في القريب العاجل.

وأشارات الصحيفة أنه في الأيام الأخيرة ، غادر اثنان من كبار المسؤولين وزارة المالية دون أي دعاية لقضيتهم وقررت نائبة المدير العام لوزارة المالية لسنوات عديدة ، "روثي أشكنازي"، شقيقة رئيسة الكنيست السابقة "داليا إيتسيك"، التقاعد مبكرًا كما استقال نحميا كايند ، نائب المحاسب العام.

هذا بالإضافة إلى الاستقالات المتتالية في الأشهر الثلاثة الماضية للمحاسب العام ، "روني حزقيا" ورئيس قسم الميزانية ، "شاؤول مريدور"، الذي غادر في عاصفة كبيرة واستقالة مفاجئة لرئيس الشركة ، "كيرين تورنر إيال".

كما استقال مؤخرًا من وزارة المالية "أرييل يوتزر "، نائب رئيس قسم الميزانية ، و"دور بلوخ"، رئيس فريق الإستراتيجية في قسم الميزانية بالوزارة.