الإمارات تطلب فتح سفارة في تل أبيب

سلمت دولة الإمارات العربية المتحدة طلب فتح سفارة في تل أبيب بعد إجراء مماثل من خارجية إسرائيل.

ووقع مسؤولون إسرائيليون وإماراتيون، بحضور أمريكي، على 4 اتفاقيات في مجالات الطيران وحماية الاستثمارات والإعفاء من تأشيرات الدخول والعلوم والتكنولوجيا.

وجرى توقيع الاتفاقيات في مطار بن غوريون الدولي في تل ابيب الذي وصل اليه وفد حكومي إماراتي في أول زيارة رسمية إلى إسرائيل.

وبرز من بين الاتفاقيات اتفاق إعفاء مواطني البلدين من التأشيرات، وهو الأول من نوعه بين إسرائيل ودولة عربية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيتم فتح الأجواء بين إسرائيل والإمارات وإلغاء تأشيرات الدخول بين الدولتين.

كما وقعت الإمارات واسرائيل والولايات المتحدة اتفاقا لإطلاق “صندوق ابراهيم” لتشجيع الاستثمار بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي.