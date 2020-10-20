السعودية تسجل 385 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 385 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات المسجلة 342968 حالة.

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، قالت وزارة الصحة السعودية إنه تم تسجيل 375 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 329270 حالة.

وأكدت الصحة السعودية تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5217 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة ، أن عدد الحالات النشطة بلغ 8481 والحالات الحرجة 840 حالة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعربت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، عن امتنانها الشديد للممكلة العربية السعودية نظرا لتطبيقها إجراءات قوية لاستئناف العمرة في ظل إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، أن وزارة الصحة السعودية اتخذت تدابير قوية لإعادة فتح الأماكن المقدسة لأداء العمرة خلال الجائحة.

وقال"المنظمة ممتنة للقيادة في السعودية ولدعمها مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة فيروس كورونا".