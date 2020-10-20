تُعلن الأحوال المدنية عن وظائف بعدة مناطق بالمملكة: أعلنت وزارة الداخلية فى المملكة العربية السعودية عن بعض الوظائف فى الإدارة العامة للأحوال المدنية، وخصصت الإدارة العامة للأحوال المدنية بريداً مخصصاً لإستقبال طلبات كل الراغبين فى الإلتحاق والتقديم على الوظائف لدي إدارة الأحوال المدنية، وترغب وزارة الداخلية فى جذب كل الكوادر البشرية المناسبة للوظائف المتاحة للرجال والنساء للعمل فى مختلف المناطق والمحافظات فى المملكة العربية السعودية.

شروط التقديم على وظائف الأحوال المدنية 1442

للتقديم على إحدى وظائف الأحوال المدنية يجب أن تتوافر فى المتقدم للوظائف عدة شروط وهي كالأتي:-

أن يكون المتقدم للوظائف من جنسية سعودية وألا يكون متجنساً. أن يكون المتقدم حَسن السيرة والسلوك. أن لا يكون قد تم الحكم علية مسبقاً فى جريمة مخلة، مثل الشرف او القتل او الأمانة. أن يكون المتقدم متزوج من سعودية. يجب أن تكون الهوية سارية وصالحة أثناء تقديم الطلب. أن يكون المتقدم لائق طبياً ووزنة متناسق مع طولة على حسب اللوائح الصحية للوزارة.

كيفية التسجيل فى وظائف الأحوال المدنية 1442

يمكنك التسجيل فى وظائف الأحوال المدنية عن طريق إرسال رسالة الى البريد إلكتروني ([email protected]) أن تكون الرسالة متضمنة جميع البيانات التي سنذكرها بصيغة pdf:-

يجب أن تتضمن السيرة الذاتية للمتقدم بحيث تكون مكتوبة باللغة العربية وأن تكون واضحة ومنسقة. أن تتضمن العنوان الوطني. أن يتضمن صورة من بطاقة الهوية الوطنية. أن تتضمن صورة من المؤهل العلمي للمتقدم للوظيفة، وإذا كان المؤهل صادر من جهة تعليمية خارج المملكة يجب إعتمادها من وزارة التربية والتعليم. يجب علي المتقدم تحديد الرغبة حسب المنطقة وليس حسب المحافظة، لتخفيف المسافة بين مكان العمل ومكان الإقامة.

موعد التقديم فى وظائف الأحوال المدنية 1442

يبدأ تقديم طلبات وظائف الأحوال المدنية من يوم الأحد الموافق 18 مش شهر أكتوبر عام 2020 ميلادي، والموافق 1 من شهر ربيع الأول عام 1442 هجري، وينتهي تقديم طلبات وظائف الأحوال المدنية فى يوم الخميس الموافق 22 من شهر اكتوبر عام 2020 ميلادي، والموافق 5 من شهر ربيع الأول عام 1442 هجري.

رابط التقديم فى وظائف الأحوال المدنية 1442

يتم إرسال رسالة علي البريد الإلكتروني ([email protected]) بالمعلومات التي ذكرناها أعلاه، وأن تكون جميع المعلومات بصيغة pdf.