لدول الجوار مصلحة مباشرة في استقرار ليبيا.. فرنسا تشدد على أهمية محادثات جنيف 5+5

أكدت فرنسا، اليوم الثلاثاء، على أهمية أن تقضي محادثات "5+5" إلى انسحاب المرتزقة من ليبيا.

ووفقا لما ذكرته "العربية"، في نبا عاجل لها، قالت الخارجية الفرنسية إن المباحثات الليبية في جنيف يجب أن تسفر عن وقف عمليات تهريب السلاح، وأن تقود لوقف دائم لإطلاق النار.

وشددت الخارجية الفرنسية على تمسك باريس بالحوار السياسي بين الليبيين تمهيدا لإجراء الانتخابات.

وأوضحت فرنسا أنه لدول الجوار الليبي مصلحة مباشرة في استقرار ليبيا.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت البعثة الأممية في ليبيا ببدء أعمال اليوم الثاني من مفاوضات 5 + 5 في جنيف.

وتهدف المفاوضات المباشرة لتمهيد الطريق للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتقود إلى تسوية شاملة لإنهاء الصراع والتفكك داخل البلاد بعد أسبوعين على اجتماعها بمصر.