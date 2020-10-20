مقاتلات أمريكية واكبت قاذفات استراتيجية روسية فوق المياه الدولية

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن هناك مقاتلات تابعة لسلاح الجو الأمريكي واكبت قاذفات استراتيجية روسية خلال تنفيذ الأخيرة تحليقًا فوق المياه الدولية في الشرق الأقصى.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الثلاثاء/ - أن حاملتي صواريخ استراتيجيتين روسيتين من طراز (تو-95 إم إس) نفذتا تحليقًا مخططًا له، استمر نحو 12 ساعة فوق المياه الدولية في بحار (تشوكشي - بوفورت - بيرنغ - أوخوتسك) في المحيط الهادئ.

وأضافت: "أنه في بعض أجزاء مسارهما واكبت الطائرتين مقاتلات من طراز (سو-35 إس) تابعة للقوات الفضائية الجوية الروسية، ومقاتلات (ميغ - 31) تابعة لطيران البحرية الروسية، إضافة إلى مقاتلات من طراز (إف - 22) تابعة لسلاح الجو الأمريكي".

وأشارت إلى أن قاذفات القنابل الاستراتيجية الروسية تنفذ بانتظام تحليقات فوق المياه الدولية بمناطق القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي والبحر الأسود وبحر البلطيق، إضافة إلى المحيط الهادئ، وتكون كافة تحليقاتها مطابقة بشكل صارم للقواعد الدولية.