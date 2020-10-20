وزير الخارجية الإسرائيلي: علاقتنا مع الإمارات ستقود المنطقة لمستقبل أفضل

عقد وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي اليوم الثلاثاء، إحاطة للصحفيين الأجانب الذين وصلوا مع الوفد الرسمي من أبوظبي لإسرائيل. وقال أشكنازي وفق القناة 7 العبرية:، "العلاقات بين بلدينا خطوة مهمة ومهمة على طريق تحويل الشرق الأوسط من منطقة صراع إلى منطقة أمل وازدهار واستقرار وسلام". وأضاف: "إسرائيل حكومة وشعبا تقدر بشدة الخطوة الشجاعة التي اتخذها قادة الإمارات نحو السلام وقيادة المنطقة بأكملها نحو مستقبل أفضل".

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