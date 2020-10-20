أكد عمر قمر الدين وزير الخارجية السوداني المكلف، سعي الحكومة الانتقالية إلى تعزيز العلاقات مع الأمم المتحدة، خصوصا على ضوء بعثة الأمم المتحدة الجديدة في السودان "يونيتامس".
وأبدى عمر الدين - خلال لقائه اليوم الثلاثاء يوري افاناسيف الممثل المقيم الجديد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان، بمناسبة تقديم أوراق اعتماده - استعداد وزارة الخارجية الكامل للتعاون وتسهيل مهام عمله.
من جانبه، عبر يوري افاناسيف، عن سعادته لاختياره للابتعاث للسودان في هذه اللحظات التاريخية، مقدما التهاني لوزير الخارجية باقتراب رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتوقيع اتفاق السلام في جوبا بين الحكومة والحركات المسلحة.
وأعرب عن أمله في أن يكون برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عونا للحكومة الانتقالية، مشيرا إلى الأولوية التي يلقاها السودان من المجتمع الدولي لإنجاح الفترة الانتقالية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السودان يؤكد سعيه لتعزيز العلاقات مع الأمم المتحدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.