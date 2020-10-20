قتلي وجرحى جراء استهداف طائرات تركية بدون طيار لسيارة بريف الحسكة السوري

أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الثلاثاء، بوقوع قتلى ومصابين جراء استهداف طائرات تركية بدون طيار سيارة بريف الحسكة في منطقة ديرك شمال شرقي سوريا.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه رصد استهداف طائرة مسيرة تابعة لسلاح الجوي التركي، قبل عصر اليوم الثلاثاء، لسيارة بين قريتي مزري وديركا برافي بريف منطقة المالكية "ديريك" ضمن محافظة الحسكة.
وأضاف أن هذه الواقعة أدت إلى سقوط قتلى وجرحى.
ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن هوية الأشخاص الذين كانوا بداخل السيارة المستهدفة.
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