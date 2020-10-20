افتتح وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين 3 غرف عمليات جديدة في مركز بيدا بوريا الطبي في طبريا. وأعلن إدلشتاين في مؤتمر صحفي وفق القناة 7 العبرية، عن شراء حوالي 4.2 لقاح ضد الإنفلونزا لتطعيم الإسرائيليين بها للاستجابة لتفشي كورونا. وأوضح أنه حتى الآن وصل ما يقرب من نصف مليون لقاح إلى إسرائيل عبر جهاز استنشاق ونصف مليون كحقنة، ومن المتوقع وصول 200 ألف أخرى الأسبوع المقبل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إسرائيل تشتري 4.2 مليون لقاح ضد الإنفلونزا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.