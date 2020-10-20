نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض ميسر طويل الأجل بلا كفيل غارم من مصرف الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض ميسر طويل الأجل بفترة سداد مرنة تصل اليوم إلى 10 سنوات هو من القروض الهامة التي يقدمها مصرف الراجحي للكثير من المستفيدين سواء كان من المواطنين أو المقيمين حيث يبحث الكثير عن تمويل شخصي بفترة سداد طويلة وذلك القرض يتميز بتلك المميزات التى تجعل العملاء يقبلون عليه حيث يصل التمويل الشخصي إلى ثلاثون ضعف الراتب الشهري للعاملين بالقطاع العام وخمسة وعشرون ضعف الراتب الشهري للعاملين بالقطاع الخاص ويسمح القرض الميسر بالتقديم عبر الإنترنت من خلال رابط التقديم على التمويل طويل الأجل لدى مصرف الراجحي الذي يعتبر من أشهر المصارف الإسلامية في الشرق الأوسط وخاصة لدى المملكة الهاشمية الأردنية والمملكة العربية السعودية أهم مزايا قرض ميسر طويل الأجل من مصرف الراجحي قرض شخصي بدون موافقة الكفيل الغارم

يعتبر تمويل شخصي مطابقاً مع أحكام الأسلام الشرعية

تمويل شخصي بحد أقصي 30 ضعف الراتب الشهري للقطاع العام بمبلغ 50 ألف دينار أردني والقطاع الخاص 25 ضعف الراتب الشهري

قرض شخصي ميسر بأضافة إلى ذلك تأمين تكافلي على الحياة

أمتاز بتوحيد كافة الإلتزمات في قسط واحد فقط

فترة سداد طويلة الأجل تصل إلى 96 شهراً للقطاع العام والقطاع الخاص 84 شهراً الشروط الواجبة وضوابط قرض ميسر طويل الأجل من مصرف الراجحي القطاع العام يلزم خدمة بالعمل 3 شهور

القطاع الخاص يطلب فترة عمل 6 شهور

القطاع العسكري مختلف عن باقي القطاعات في المزايا التمويلية والشروط ويحددها مصرف الراجحي

300 دينار للقطاع العام و400 دينار للقطاع الخاص هي أقل راتب لقبول التمويل الشخصي من المصرف الأوراق المطلوبة للموافقة على طلب القرض من مصرف الراجحي تحويل الراتب الشهري بالمصرف ويكون معتمد لديه

إحضار كشف خاص لأثبات هوية الأحوال المدنية

كشف حساب بنكي لآخر ستة شهور وأرساله للمصرف

لا يوجد على العملاء أقساط مالية مستحقة شرط أساسي للتمويل بالمصرف

يتطلب مصرف الراجحي بالمملكة الهاشمية الأردنية توفير قسائم أخر ستة شهور طريقة الحصول على طلب التمويل الشخصي طويل الأجل من مصرف الراجحي مصرف الراجحي يوفر العديد من الخدمات التمويلية ومنها تمويل شخصي طويل الأجل لمدة 10 سنوات يتم التقديم عبر الإنترنت عن طريق الدخول على الموقع الرسمي بالمصرف

أختيار من الموقع طلب التقديم على القرض

يلزم تسجيل كافة البيانات والمعلومات الشخصية المطلوبة وأرسالها بمصرف الراجحي

الانتظار بعد ذلك وسوف يتم أخبارك بالرد بالموافقة ثم يتم التكمله واستلام القرض من فروع مصرف الراجحي بالأردن

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