التسجيل في وظائف الأحوال المدنية ورابط وشروط التقديم 1442 للرجال و النساء

التسجيل في وظائف الأحوال المدنية وطريقة التقديم هو أمر يهم جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية, وقد قامت وزارة الداخلية اليوم الأحد الموافق 18 من أكتوبر 2020 ميلادية و الموافق2 ربيع الأول 1442 هجرية بدء تلقي طلبات التقديم علي الوظائف الشاغرة التي قد تم الإعلان عنها للرجال والنساء علي حد سواء للعمل لديها في مختلف مدن ومناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية والهدف من ذلك هو حرص حكومة المملكة علي توفير الخدمات الأكثر أهمية للمواطنين في المملكة بداية من خدمات التعليم وحتي إتاحة فرص عمل للشباب, وقد قامت وزارة الداخلية السعودية علي الإعلان عن كيفية التقديم وذلك عن طريق إرسال رسالة علي البريد الالكتروني , وقد تم الإشارة إلي ضرورة الالتزام بالمواعيد التي تم تخصيصها للتقديم فقط.

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التسجيل في وظائف الأحوال المدنية وخطوات التقديم

قد قامت وزارة الداخلية إلي أنه يجب علي الراغبين في التقديم علي تلك الوظائف الشاغرة اتباع بعض الخطوات التالية :

أن يقوم الراغب في التقديم علي الوظائف الشاغرة في إرسال السيرة الذاتية مكتوبة باللغة العربية والتأكد من صحة البيانات عن طريق أبشر للتوظيف .

. يجب أن يقوم المتقدم من إرسال العنوان الوطني.

يجب إحضار صورة من بطاقة الهوية الوطنية .

يجب أن يتم تقديم صورة من المؤهل الدراسي , وان كان المؤهل من خارج المملكة العربية السعودية يجب مصادقته في وزارة التعليم السعودي.

يجب تحديد الوظيفة المراد العمل بها حسب المنطقة وليس المحافظة وذلك المسافة و الوقت بين العمل ومكان السكن و الحرص علي اختيار موقع العمل الأقرب إلي المسكن.

يجب أن يكون المتقدم للوظيفة سعودي الجنسية في الأصل و المنشأ .

أن يكون المتقدم للوظيفة حسن السير و السلوك والسمعة ومعروف بالسمعة الطيبة.

ألا يكون المتقدم للوظيفة متزوجاً من غير سعودية حيث يمنع التقديم للمتزوجين من غير السعوديات.

ألا يكون المتقدم للوظيفة محكوماً علية في أي قضية مخلة بالشرف و الأمانة.

أن يكون وزن وطول المتقدم للوظيفة متناسبين علي حسب اللائحة الصحية الخاصة بوزارة الداخلية السعودية.

يجب أن تكون الهوية الوطنية سارية وقت التقديم.

التسجيل في وظائف الأحوال المدنية و الشروط الواجب توافرها للتقديم

وقد قامت الأحوال المدنية في المملكة العربية السعودية علي أنه سيتم استبعاد أي طلب به مخالفات المدون فيها , ومعادلة ومصادقة الشهادات الصادرة من خارج المملكة من وزارة التعليم، وتحديد الرغبة حسب المناطق وليس المحافظات.وتابعت الأحوال المدنية أنه يتم التسجيل في وظائف الاحوال المدنية من خلال ابشر للتوظيف علي الرابط أعلاة .