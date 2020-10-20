إيران تسجل أعلى معدل إصابات يومى بكورونا

وأضافت الوزارة فى بيان لها اليوم الثلاثاء، بحسب "روسيا اليوم"، إنه تم تسجيل 322 وفاة جديدة بالفيروس، ليبلغ إجمالى الوفيات 31034 حالة.
وارتفع عدد المتعافين إلى 434676 شخصا، فيما لا يزال 4810 مصابين بفيروس كورونا فى حالة صحية حرجة داخل غرف العناية المركزة.
من جهتها، قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية : "نعيش ظروف حرب حادة مع كورونا، وينبغى فرض إغلاق لمدة 3 أسابيع على الأقل".
وأضافت: "من الضرورى تعطيل الاجتماعات فى الدائرة الحكومية لأنها عامل ناقل للفيروس"، وتابعت: "أعداد الوفيات اليومية فى العاصمة طهران تتراوح بين 40 إلى 55".
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