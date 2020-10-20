اليونان توجه تهديدا شديد اللهجة لـ تركيا.. والأخيرة تتراجع

من جانبها، أكدت السلطات اليونانية، أنها لن تتخلى لتركيا عن خطها الأحمر فى المياه الإقليمية، مشيرة إلى أنها لن تسمح لأنقرة بأى حفر فى هذه المنطقة البحرية.

وتزداد حدة التوترات بين اليونان وتركيا منذ وقت طويل بشأن عدد من القضايا الخاصة بالمجال الجوى لكل منهما والحدود البحرية، والتى زادت بسبب محاولات تركيا للتنقيب عن الغاز الطبيعى بشكل غير قانونى فى المناطق الاقتصادية الخالصة لقبرص فى شرق البحر المتوسط.