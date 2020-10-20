أمريكا ترد رسميا على مقترح روسيا بشأن اتفاقية الحد من الأسلحة الهجومية

ردت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، على اقتراح روسيا بشأن تمديد معاهدة نيو ستارت 3 الخاصة بالحد من الأسلحة الاستراتيجية والنووية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورجان أورتاجوس، في بيان أصدرته اليوم، إن الولايات المتحدة تقدر استعداد روسيا لتحقيق تقدم حول اتفاقية الحد من الأسلحة النووية واستعدادها للقاء من أجل إبرام الاتفاقية، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وأضافت أورتاجوس: "نحن نقدر استعداد روسيا الاتحادية لتحقيق تقدم في مسألة الحد من الأسلحة النووية. الولايات المتحدة مستعدة للقاء على الفور من أجل إبرام الاتفاقية. نحن نتوقع من روسيا أن تفوض دبلوماسييها من أجل فعل الشيء نفسه".

كانت وزارة الخارجية الروسية، أعلنت صباح اليوم أنها لم تتلق رد رسمي من الولايات المتحدة حول اقتراح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بشأن تمديد اتفاقية نيو ستارت 3.

وكان بوتين اقترح يوم الجمعة الماضية، تمديد اتفاقية نيو ستارت الحالية للحد من الأسلحة الهجومية والاستراتيجية بدون أي شروط لمدة عام، ليتمكن الطرفان من إجراء مفاوضات هادفة لإبرام اتفاقية جديدة.

ووقعت الولايات المتحدة وروسيا على اتفاقية نيوستارت ودخلت حيز التنفيذ في عام 2011 وتشمل الحد من بناء الترسانات النووية لكلا البلدين.