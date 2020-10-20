شراكة في محاربة الإرهاب.. بومبيو يوجه الشكر لـ الإمارات لمنع تدفق الأسلحة لـ إيران

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن العلاقات بين الولايات المتحدة والإمارات استراتيجية وعميقة، موضحا أن تلك الشراكة ستظهر أيضا في معرض إكسبو الدولي 2020.

وأوضح بومبيو خلال مؤتمر افتراضي مع وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، حول الحوار الاستراتيجي، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن عملت جنبًا إلى جنب مع الإمارات من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وأضاف أن الشراكة مع الإمارات تشمل السياسة ومحاربة الإرهاب والاقتصاد، لافتا إلى أنه سيناقش التطورات في ليبيا واليمن خلال الحوار الاستراتيجي مع أبو ظبي.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن واشنطن ستواصل مواجهة إيران التي تشكل التهديد الأكبر للمنطقة، وستمنع عنها امتلاك السلاح.

ووجه الشكر إلى الإمارات على دعمها لمنع تدفق الأسلحة إلى النظام الإيراني.

ومن جانبه طالب وزير الخارجية الإماراتي بمضاعفة الجهود لمكافحة التطرف والإرهاب الذي لا يزال يشكل تهديدا أمام العالم.