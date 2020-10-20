وكالة إيطالية تكشف عن زيارة للسراج وباشاغا غير معلن عنها إلى روما

أفادت وكالة الأنباء الإيطالية (آكي)، اليوم الثلاثاء، بأن رئيس حكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، ووزير خارجيته، محمد طاهر سيالة، ووزير الداخلية، فتحي باشاغا، سيزورون العاصمة الإيطالية روما.

وقالت الوكالة إن الزيارة ستجرى خلال يومي غد الأربعاء وبعد غد الخميس.

ومن المتوقع أن يصل باشاغا غدا إلى روما، بينما يزورها بعد غد الخميس السراج وسيالة.

وسيعقد قادة حكومة الوفاق في طرابلس اجتماعات مع نظرائهم الايطاليين تركز على قضايا من بينها موضوع إدارة تدفقات الهجرة والتعاون الثنائي الاقتصادي وتطورات الأزمة الليبية.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أعلنت في وقت سابق من اليوم انطلاق أعمال اليوم الثاني من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة الليبية 5+5 في جنيف بين وفدي حكومة الوفاق والجيش الليبي، بتسيير من الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني ويليامز.