مذكرة تفاهم للحوار الاستراتيجي بين الإمارات وأمريكا

أفادت شبكة "العربية"، في نبأ لها اليوم، بتوقيع مذكرة تفاهم للحوار الاستراتيجي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية.

انطلق، اليوم الثلاثاء، الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والإمارات "افتراضيا" برئاسة وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ونظيره الأمريكي مايك بومبيو.

قال الشيخ عبد الله بن زايد في كلمته، اليوم الثلاثاء، إن الإمارات مصممة على تعزيز وتطوير العلاقات مع الولايات المتحدة، لافتا إلى أن أبو ظبي توفر فرص عمل في السوق الأمريكية.

أوضح بن زايد أن التطرف والإرهاب ما زال تهديدا ماثلا أمام العالم، مطالبا بضرورة مضاعفة الجهود لمواجهتهما.

وأشار إلى أن إيران تهدد المنطقة وعلى معايير مكافحة التطرف أن تشملها.

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن العلاقات بين الولايات المتحدة والإمارات استراتيجية وعميقة، موضحا أن تلك الشراكة تظهر أيضا في معرض إكسبو الدولي 2020.

أوضح بومبيو أن واشنطن عملت جنبًا إلى جنب مع الإمارات من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وأضاف أن الشراكة مع الإمارات تشمل السياسة ومحاربة الإرهاب والاقتصاد، لافتا إلى أنه سيناقش التطورات في ليبيا واليمن خلال الحوار الاستراتيجي مع أبو ظبي.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن واشنطن ستواصل مواجهة إيران التي تشكل التهديد الأكبر للمنطقة، وستمنع عنها امتلاح السلاح.

ووجه الشكر إلى الإمارات على دعمها لمنع تدفق الأسلحة إلى النظام الإيراني.