بنك التنمية الاجتماعية اهل | الشروط وطريقة الحصول على القرض 1442

بنك التنمية الاجتماعية اهل، يعد من أهم القروض التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية لجميع المواطنين والمواطنات المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، ويمكن أن يصل مبلغ القرض إلى 60000 ريال سعودي، ويهدف القرض إلى مساعدة جميع الأسر السعودية معدومة الدخل أو ذات الدخل المحدود والتي لا تقوى على مواجهة الظروف الحالية الصعبة بمفردها، ولا تستطيع توفير جميع الاحتياجات الأساسية لها.

بنك التنمية الاجتماعية اهل

قرض أهل المقدم من بنك التنمية الاجتماعية يعد أحد منتجات التمويل الاجتماعي، ويقدم لعدد من الفئات مثل المطلقات والأرامل والمتقاعدين، ويهدف إلى مساندة الأسرة ذات الدخل المحدود و المنخفض، ويصل حجم القرض في الكثير من الأحيان نحو 60 ألف ريال سعودي، ومن الممكن بأن يزيد القرض عن هذا المبلغ في بعض الحالات، كما تهدف القروض إلى تشجيع الشباب السعودي على إقامة المشروعات الخاصة بهم، التي تعود عليهم بأرباح ودخل شهري يعمل على ارتقاء مستواهم المعيشي وتحسين الدخل، وحصولهم على كافة احتياجاتهم.

شروط الحصول على قرض اهل

وضعت الحكومة السعودية بعض شروط للحصول على قرض أهل من بنك التنمية الاجتماعية منها:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو المنشأ.

يجب أن يكون المستفيد من الطلب مسجلًا لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

يجب أن يكون قد مضي على مدة تسجيله لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عامين على الأقل.

يجب تقديم كفالة وفق نموذج 105 الموجود في موقع البنك وذلك لبعض الفئات وهي: (الموظف والمتقاعد من القطاع الخاص والطالب وربة المنزل).

تقديم الضمانات المطلوبة حسب لائحة كل قرض من القروض.

يجب أن لا يتعدي الدخل الشهري للمتقدم عن 10 الآف ريال سعودي.

يجب ألا يكون على المتقدم إي ديون للبنك أو لأي بنك أخر.

طريقة الحصول على قرض آهل

بعد الحديث حول شروط الحصول على قرض اهل من بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، نأتي للحديث عن طريقة تقديم طلب الحصول على القرض في بنك التنمية، ويتم ذلك من خلال إتباع الخطوات الأتية:

يجب الدخول على رابط موقع بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية.

اضغط على أيقونة “التقديم الإلكتروني”.

قم بكتابه كل البيانات والمعلومات المطلوبة في الصفحة بطريقة صحيحة.

أرفق الأوراق والمستندات المطلوبة من قبل إدارة البنك التي قمت إدخالها.

اضغط على أيقونة “تسجيل الطلب”.

انتظر رساله موجه إليك من البنك بالموافقة على الطلب أو رفضه.

مميزات قرض بنك التنمية الاجتماعية اهل

يتميز بنك التنمية الاجتماعية اهل بالعديد من المميزات التي تجعلة من أهم القروض، ومن أهمها:

الفئات المستحقة قرض آهل

كشف بنك التسليف عن الفئات المستحقة للحصول على التمويل “قرض أهل” في المملكة العربية السعودية، والتي قام بنك التنمية الاجتماعية اهل بتحديدها على النحو التالي:

الأرامل.

المطلقات.

المرأة التي هجرها زوجها.

موظفي القطاع العام أو الخاص.

الأشخاص المتقاعدين عن العمل.

حالات إعفاء بنك التسليف والتنمية

هناك بعض الحالات التي تكون غير قادرة بالفعل على سداد ما تبقى من مديونية القرض وهنا قام البنك بوضع قرار حيث يتم إعفاء الشخص المدين من باقي الأقساط المستحقة عليه ، وتشمل هذه الحالات ما يلي:

في حالة وفاة الشخص صاحب القرض لن يكون أبنائه مطالبين بالسداد ويتم إعفائهم من السداد.

في حالة تعرض المواطن إلى إصابة عمل توقفه عن العمل.

في الحالة التعرض إلى حوادث أو أمراض شديدة تحول بين صاحب العمل وبين قدرته على العمل.

ويعتبر قرض أهل من أهم القروض التي يسعى الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية إلى الحصول عليها مثل قرض الترميم وذلك بسبب أنه لا يقوم بفرض سعر فائدة على المستفيدين لأنه مقدم بشكل أساسي من أجل تقديم يد العون للأفراد الذين لا يجدون مصدر أساسي للدخل غير أنه يتيح للحاصلين عليه أيضا أطول فترة سداد ممكنة تصل إلى 5 سنوات.

وفي نهاية المقالة نكون قد تعرفنا على قرض آهل وأهم الشروط التي قام بنك التنمية الاجتمتاعية بوضعها للحصول عليه ومعرفة طريقة التقديم والمستفدين من القرض.