- 1/15
- 2/15
- 3/15
- 4/15
- 5/15
- 6/15
- 7/15
- 8/15
- 9/15
- 10/15
- 11/15
- 12/15
- 13/15
- 14/15
- 15/15
دوت الخليج :- يتداول المواطنون في الاردن هذه المنشورات دعما لجهاز الامن العام الذي يقوم بحملة ضد الزعران وفارضي الاتاوات ، وتم القبض على العشرات منهم .
وهذه المنشورات هي دعم من الاردنيين لنشامى الامن العام .
شاهدوها :
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالصور : الاردنيون يدعمون نشامى الامن العام في حملتهم على الزعران على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.