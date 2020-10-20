بالصور : الاردنيون يدعمون نشامى الامن العام في حملتهم على الزعران

دوت الخليج :- يتداول المواطنون في الاردن هذه المنشورات دعما لجهاز الامن العام الذي يقوم بحملة ضد الزعران وفارضي الاتاوات ، وتم القبض على العشرات منهم .

وهذه المنشورات هي دعم من الاردنيين لنشامى الامن العام .

شاهدوها :