رصد 332 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعة
ارتكبت قوى العدوان 332 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بالمحافظة، أن من بين الخروقات المرصودة، أربع غارات لطيران تجسسي مقاتل على شارع الـ50 والجبلية وتحليق طائرة حربية في أجواء حيس و 21 طائرة تجسسية في أجواء حيس والجاح والجبلية والتحيتا وشارع الـ50.
وذكر أن الخروقات تضمنت 60 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي لعدد 533 صاروخاً وقذيفة و 248 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : رصد 332 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.