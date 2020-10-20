أخبار اليمن : رصد 332 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعة

رصد 332 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعةارتكبت قوى العدوان 332 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بالمحافظة، أن من بين الخروقات المرصودة، أربع غارات لطيران تجسسي مقاتل على شارع الـ50 والجبلية وتحليق طائرة حربية في أجواء حيس و 21 طائرة تجسسية في أجواء حيس والجاح والجبلية والتحيتا وشارع الـ50.

وذكر أن الخروقات تضمنت 60 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي لعدد 533 صاروخاً وقذيفة و 248 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.