أخبار اليمن : شرف: حان الوقت لإنهاء العدوان والحصار على اليمن

شرف: حان الوقت لإنهاء العدوان والحصار على اليمنأكد وزير الخارجية المهندس هشام شرف، أن الوقت قد حان لإنهاء العدوان العسكري ورفع الحصار عن الشعب اليمني الذي يشهد أسوأ كارثة إنسانية من صنع تحالف العدوان السعودي الإماراتي.

ودعا وزير الخارجية في رسالة بعثها إلى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، إلى البدء في اتخاذ خطوات عاجلة في الجانب الإنساني، للتهيئة لأي عملية مفاوضات أو مشاورات تهدف إلى تحقيق تسوية سياسية سلمية ومستدامة تصب في صالح اليمن وشعبه .

وتطرق إلى معاناة المواطن اليمني التي طال أمدها ومنها ما يتعلق بالنقص الحاد في المشتقات النفطية والغاز المنزلي.

ولفت الوزير شرف، إلى أن كل يوم يمر تزداد فيه معاناة الشعب اليمني بسبب الإعاقة والتأخير المتعمد لدخول وتفريغ سفن الغاز المنزلي والمشتقات النفطية ما يؤدي إلى استمرار ارتفاع الأسعار والتهديد بالتوقف التام للخدمات الحيوية وخاصة في قطاعي المياه والصحة والتأثير على العملية التعليمية.

وطالب وزير الخارجية، المبعوث الأممي إلى التدخل المباشر وعبر مجلس الأمن والدول الراعية لجهود السلام في اليمن لحل هذه المعضلة والحد من تلك الممارسات المستهجنة من دولتي العدوان وحكومة الفنادق التي تستهدف قطاعات الشعب اليمني المختلفة.

كما دعا المبعوث الخاص، إلى تكثيف المساعي الهادفة للسماح بدخول السفن المحملة بالمشتقات النفطية بأسرع وقت لتجنب إحدى تداعيات الكارثة الإنسانية التي سببتها دول العدوان ومن يواليها.

