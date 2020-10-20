روسيا تعتزم طرح لقاحات جديدة ضد كورونا

وقال بحسب "سبوتنيك" : "نحن فخورون بأن أول لقاح فى العالم ضد فيروس كورونا هو لقاح روسى،ظ علاوة على ذلك، نخطط لطرح لقاحات أخرى من هذا القبيل فى السوق، وهذا يثبت الإمكانات الهائلة لعلومنا، وفى وقت قصير، تم إنشاء منتج قادر على المنافسة فى السوق المحلية والسوق العالمية ولكن الأهم من ذلك أنها تمنح الثقة فى قدرتنا على هزيمة المرض وحماية الناس".

وسجلت روسيا أول لقاح لفيروس كورونا فى العالم، طوره معهد "غامالى"، فى أغسطس، وهى الآن تستكمل المرحلة الثالثة من التجارب السريرية فى روسيا وفقا لبروتوكولات منظمة الصحة العالمية.