فرنسا : متمسكون بالحوار السياسى بين الليبيين وسحب المرتزقة

ووفقًا لأنباء نقلتها شبكة "العربية"، أكدت الخارجية الفرنسية على ضرورة أن تفضى محادثات 5+5 إلى انسحاب المرتزقة من ليبيا، ووضع حد لعمليات تهريب السلاح، ووقف دائم لإطلاق النار.

كما شددت الخارجية الفرنسية على مصالح دول الجوار الليبى المباشرة فى تحقق استقرار ليبيا، فى إشارة إلى تفهم الأطراف الدولية لمخاوف الأمن القومى لدى دول جوار ليبيا، لاسيما مصر.