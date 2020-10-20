زلزال قوى يضرب إيسلندا

وقال المكتب، بحسب "روسيا اليوم" إن الزلزال وقع الساعة 01:43 بعد الظهر بالتوقيت المحلى (13.43 بتوقيت غرينتش)، وسجلت قراءته الأولية قوة بلغت 5.5 درجة. وأضاف المكتب أنه تم رصد عدة هزات ارتدادية. وكانت بيانات أولية للمركز الألمانى، لأبحاث علوم الأرض قد ذكرت أن الزلزال الذى ضرب الجزيرة الواقعة فى المحيط الأطلسى بلغت قوته 5.7 درجة، إلا أن الرقم جرى تعديله بعد ذلك إلى 5.5 درجة.

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