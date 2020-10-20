كبير المستشارين العلميين فى بريطانيا: المعركة ضد فيروس كورونا ستكون طويلة

ووفقًا للتصريحات التى نقلتها صحيفة "ديلى ميل"، قال فالانس لـ أعضاء مجلس اللوردات البريطانى، إنه يعتقد أن الفيروس سيصبح يومًا ما مثل الإنفلونزا، ويسبب تفشى المرض كل عام، لافتًا إلى أن الوزراء والخبراء يجب أن يتوقفوا عن "الوعود المفرطة"، وأن يكونوا واقعيين بشأن آفاق اللقاح والجدول الزمنى المحتمل له.

وأشار باتريك خلال الاجتماع الخاص باستراتيجية الأمن القومى مع اللوردات، إلى أنه من غير المحتمل أن يتم الانتهاء من اللقاح قبل الربيع المقبل، أى فى عام 2021، محذرًا من أن المعركة ضد فيروس كورونا ستكون طويلة.

وفى الاجتماع نفسه، قال باتريك إنه لا يزال يعتقد أن الجائحة تعد أكبر تهديد للمملكة المتحدة، وإن مكتبه أنشأ نظاماً ثانياً فى حال حدوث أزمة أخرى قبل انتهاء وباء فيروس كورونا.

وأضاف باتريك: "أعتقد أنه من غير المرجح أن ينتهى بنا المطاف بلقاح ناجع حقًا، أى مثل أداة توقف العدوى تمامًا، ومن المحتمل أن ينتشر المرض ويستوطن".

وتابع: "هذا هو أفضل تقييم لى، وأعتقد أن هذا هو رأى كثير من الخبراء الآخرين. من الواضح أنه عندما تحصل على التطعيم الذى سيقلل من فرصة الإصابة بالعدوى وشدة المرض، أو مهما كانت خصائص اللقاحات، فإن كورونا سيبدو كأنه إنفلونزا سنوية أكثر من أى شىء آخر. قد يكون هذا هو الاتجاه الذى نسير فيه".

وفى الوقت ذاته، طمأن باتريك إلى أن الفيروس التاجى لا يتحور بهذه السرعة. وهذا يزيد من احتمالية أن يتمكن الناس من تطوير مناعة طويلة الأمد ضده، على الرغم من لن يظهر أى لقاح على الإطلاق فى 2020.