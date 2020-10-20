لافروف: منطقة الخليج لا تزال أسيرة ميول خطيرة لزعزعة الاستقرار 

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن منطقة الخليج تبقى أسيرة ميول خطيرة لزعزعة الاستقرار، داعيا مجلس الأمن الدولي إلى متابعة التطورات هناك عن كثب.
وقال لافروف في كلمة ألقاها عبر الفيديو، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة مناقشات رفيعة المستوى نظمها مجلس الأمن الدولي حول الوضع في منطقة الخليج: "كنا ننطلق، عند تنظيمنا جلسة اليوم، من أن ضمان الهدوء في منطقة الخليج الفارسي يعد مسألة مهمة وملحة بالنسبة للمجتمع الدولي أجمعه. وانطلاقا من ذلك نعتقد أن هذه المسألة يجب أن تكون محط الاهتمام المستمر من قبل مجلس الأمن الدولي، المسؤول عن ضمان السلام والأمن في العالم".
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