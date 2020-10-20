واشنطن تشيد بالعقوبات الأوروبية ضد دمشق 

أشادت الولايات المتحدة بالعقوبات الأوروبية الأخيرة الموجهة ضد مسؤولين في الحكومة السورية، وتوعدت بالعمل مع الأوروبيين على ممارسة مزيد من الضغط على الرئيس السوري بشار الأسد.
وقالت السفارة الأمريكية في دمشق، في بيان على موقعها "فيسبوك" إن الولايات المتحدة تشيد بـ"إصدار سبع عقوبات جديدة ضد مسؤولي نظام الأسد، التي تستهدف وزراء العدل والتجارة والداخلية وحماية المستهلك والثقافة والتعليم والموارد المائية والتمويل والنقل".
وأكدت السفارة في بيانها أن الولايات المتحدة "ستواصل العمل مع الاتحاد الأوروبي والشركاء الآخرين لممارسة الضغط الاقتصادي على الرئيس السوري وأنصاره حتى ينضموا للحل السياسي".
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