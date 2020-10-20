وزير الدفاع التركي: نوافق على إجراء محادثات مع اليونان



أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن بلاده وافقت على إجراء محادثات حول التنقيب في شرق المتوسط وحل الخلافات مع اليونان بالحوار.

وشدد أكار خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، على أن القبول باستئناف المحادثات لا يعني أن أنقرة سترضخ لأي أمر واقع.

يشار إلى أن الخلاف بشأن مخزونات الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط بين اليونان وتركيا، يشهد تصاعدا مستمرا منذ بداية تفشي جائحة كورونا، على الرغم من أنهما عضوان في حلف شمال الأطلسي.

جدير بالذكر أن اليونان توجه لتركيا تهمة إجراء التنقيب في منطقة الجزر اليونانية بشكل غير مشروع، بينما تنفيها الحكومة التركية، مؤكدة أن المياه التي تجري فيها عمليات التنقيب عن الغاز الطبيعي على أساس تجريبي هي جزء من الجرف القاري التركي.

وفي وقت سابق، هدد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على تركيا من جراء هذه القضية، لكنه لم يتحرك عمليا، أما أنقرة فلم تغير مسارها بعد هذا التهديد.